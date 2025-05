LIBERTADORES

Fortaleza x Atlético Bucaramanga: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Partida acontece no Castelão, em Fortaleza

O Fortaleza tem a chance de garantir a classificação para as oitavas de final da CONMEBOL Libertadores nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético Bucaramanga, no Castelão. A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+. Com sete pontos, o Leão pode assumir a liderança do Grupo E e selar a vaga antecipada com uma vitória ou até mesmo um empate.>

Onde assistir Fortaleza x Atlético Bucaramanga ao vivo

Fortaleza

Vice-líder do Grupo E com sete pontos, o Fortaleza quer manter o embalo na competição. A equipe de Vojvoda vem de bons desempenhos e, se vencer, garante presença nas oitavas de final com uma rodada de antecedência. No primeiro confronto entre as equipes, na Colômbia, o Fortaleza empatou por 1 a 1. Para este duelo, o time não deve contar com os lesionados Diogo Barbosa, Tinga, Moisés e Gaston Ávila.>