OPORTUNIDADES

Feira de recrutamento oferece vagas em empresas chinesas de diversos setores; veja como participar

Oportunidades são para trabalhar em companhias sediadas no Brasil

Yan Inácio

Publicado em 13 de maio de 2025 às 19:14

Serão oferecidas vagas em diversos níveis de experiência nas áreas como comercial e vendas, financeiro e administrativo Crédito: Shutterstock

No dia 31 de maio, 26 empresas chinesas participarão da 7ª Feira de Recrutamento de Empresas Chinesas no Brasil, em São Paulo. O evento que acontece das 10h às 16h tem como objetivo atrair candidatos para ocupar vagas em diferentes níveis de atuação. A Feira é organizada pela Associação Brasileira de Empresas Chinesas (ABEC), o Instituto Confúcio na Unesp e o IEST Group, com apoio do Consulado Geral da República da China, em São Paulo. >

Com entrada gratuita, a feira acontecerá nas instalações da Faculdade ESEG, do Grupo Etapa, apoiadora do evento. Além do contato direto com recrutadores, os participantes também poderão ampliar seus conhecimentos por meio de palestras promovidas pelas companhias expositoras e patrocinadoras, XCMG, SPIC e CEEC Brasil. >

As oportunidades são para trabalhar em companhias sediadas no Brasil, de setores como Telecomunicações, Logística, Tecnologia, Energia, E-commerce, Consultoria Empresarial, Educação, Mineração, Alimentos, entre outros. Serão oferecidas vagas em diversos níveis de experiência nas áreas Comercial e Vendas, Financeiro, Administrativo, Marketing, E-commerce, Contabilidade, Jurídico e Logística. >

As empresas participantes são Anjun Express Ltda (Logística), Centex Supplychain (Logística e E-commerce), CEEC (Energia), China Mobile (Telecom), COFCO (Agronegócio), Realme (Telecom), CRRC Brasil (Equipamentos Ferroviários), CMOC (Mineração), C&D (Comércio), Hisense (Eletrodomésticos), Hytera Comunicações (Telecom), Huawei (Telecom), ICBC (Financeiro), IEST GROUP (Consultoria), IEST Tecnologia LTDA (Consultoria empresarial e serviços digitais), Imile Delivery (Logística), Instituto Confúcio da UNESP (Educação), J&T Express (Logística), Jingdong (E-commerce), JOVI (Telecom), Mineração Vale Verde (Mineração), OBR Tecnologia (Telecom), Oke Ferramentas (Indústria), SPIC Brasil (Energia) e XCMG (Máquinas), e ZTE (Telecom).>

Para participar, basta realizar o cadastro no site oficial do evento até o dia 26 de maio. Mais informações, incluindo a lista completa de vagas e detalhes sobre as palestras podem ser acessadas no site.>

Sobre a Feira de Recrutamento das Empresas Chinesas>

Desde 2016, a Associação Brasileira de Empresas Chinesas (ABEC), o Instituto Confúcio na Unesp e o IEST Group organizam a Feira de Recrutamento de Empresas Chinesas no Brasil. “Temos um compromisso em promover conexões entre talentos brasileiros e empresas multinacionais que atuam no país. Essa feira é pioneira em proporcionar oportunidades de trabalho em empresas chinesas no Brasil”, afirma Tian Bin, CEO do IEST Group.>

A Feira já reuniu centenas de grandes empresas chinesas de diversos setores presentes no mercado brasileiro, incluindo automotivo, engenharia, telecomunicações, máquinas e equipamentos, agricultura, tecnologia, mobilidade, entre outros. Ao longo do período, em seis edições, o evento proporcionou mais de 700 oportunidades de emprego e atraiu mais de 2.600 talentos, consolidando-se como um dos maiores encontros de recrutamento voltados para empresas chinesas no Brasil.>

Segundo o diretor do Instituto Confúcio na Unesp, Professor Luís Antonio Paulino, o fato de a Feira de Recrutamento de Empresas Chinesas ter chegado à sua 7ª edição é prova do comprometimento de longo prazo da China e das empresas chinesas com o desenvolvimento do Brasil. >

“Em um mundo onde a atração de investimentos e a geração de empregos tem sido a tônica da disputa entre as nações, o fato das empresas chinesas estarem investindo e gerando empregos no Brasil é a demonstração prática do compromisso da China de compartilhar os benefícios de seu desenvolvimento com todo o mundo” afirmou Paulino.>

Para Vitor Passoni, vice-presidente da Faculdade ESEG, sediar a 7ª Feira de Recrutamento de Empresas Chinesas reforça o compromisso da instituição de aproximar seus estudantes, assim como a comunidade, de oportunidades concretas de carreira.>