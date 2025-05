OPORTUNIDADE

Ufba abre concurso para professor em Salvador, com salário de até R$ 13 mil

Podem participar candidatos licenciados em Pedagogia, com no mínimo especialização

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) abriu concurso público na segunda-feira (12) para o preenchimento de uma vaga de Professor do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, com atuação na Creche Universitária da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil. O vencimento básico é de R$ 6.180,86, podendo chegar a R$ 13.288,85 para quem tem doutorado. A dedicação terá de ser exclusiva (40 horas).>

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 12h do dia 30 de junho, neste link. O valor da taxa será de R$ 180, mas é possível fazer o pedido de isenção até o dia 21 de maio. As condições podem ser conferidas no Edital nº 04/ 2025.>