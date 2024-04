COPA DO BRASIL

Bahia inicia venda de ingressos para duelo contra o Criciúma

O Bahia iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Criciúma, marcada para a próxima terça-feira (30), às 19h, na Fonte Nova, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta sexta-feira (26), a comercialização é exclusiva para os sócios do clube.

Neste sábado (27), o Bahia iniciará a venda para os sócios da modalidade Esquadrão da Sorte. O público geral poderá comprar o ingresso a partir de domingo (28). As entradas estão sendo vendidas no site da Arena Fonte Nova e nas lojas do clube nos shoppings da Bahia, Salvador Norte e Paralela.