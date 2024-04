BRASILEIRÃO

Bahia inicia venda de ingressos para duelo contra o Grêmio

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Grêmio. A partida será neste sábado (27), às 21h, na Fonte Nova, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta terça-feira (23), a comercialização é exclusiva para os sócios do clube. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Fonte Nova e nas lojas do clube nos shoppings da Bahia, Salvador Norte e Paralela.

Na quarta-feira (24), a venda será aberta para os sócios da modalidade Esquadrão da Sorte. O público geral poderá garantir as entradas a partir da quinta-feira (25).

Para a partida contra o time gaúcho, o Bahia faz promoção e vende o setor Sudeste Inferior por R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira). O tricolor adotou uma nova política no preços dos ingressos, com valores diferentes definidos a partir da demanda do jogo.