SÓ DÁ ELE

Fórmula 1: Verstappen lidera único treino livre do GP de Miami

Tricampeão cravou nos minutos finais o melhor tempo da sessão; Piastri e Sainz completam o top 3

Estadão

Publicado em 3 de maio de 2024 às 15:18

Max Verstappen lidera TL1 do GP de Miami Crédito: Fórmula 1/Divulgação

Max Verstappen abriu o fim de semana do GP de Miami de Fórmula 1 mostrando força, nesta sexta-feira (3). O piloto holandês se poupou durante a maior parte do único treino livre da etapa americana, disputada na Flórida, mas não deixou de cravar o melhor tempo da sessão, nos minutos finais. Oscar Piastri, da McLaren, e Carlos Sainz Jr., da Ferrari, vieram logo atrás.

Verstappen marcou o tempo de 1min28s595 quando faltava pouco mais de um minuto para o fim do treino. O piloto da Red Bull mostrou certa dificuldade no início da sessão, recolheu seu carro e fez nova tentativa na reta final do treino, desta vez com os pneus macios, para cravar a melhor volta da sessão.

Ele desbancou o mexicano Sergio Pérez, seu companheiro de equipe, que vinha liderando a sessão. E também Sainz e os carros da Mercedes, que se alternaram na ponta na segunda metade do treino. Piastri surpreendeu os rivais e anotou o segundo melhor tempo, com 1min28s700. Sainz, que liderou a maior parte da sessão, com pneus duros, registrou 1min28s711.

Se Sainz se destacou, Charles Leclerc teve desempenho discreto pela equipe italiana, que corre com tons de azul em seu carro tradicionalmente vermelho. O piloto de Mônaco completou apenas três voltas no traçado porque rodou na curva 16, sofreu um problema na embreagem e não conseguiu voltar para a pista.

Já os carros da Mercedes flertaram com o protagonismo nos minutos finais da sessão. Os britânicos George Russell e Lewis Hamilton mostraram com rendimento, alçaram as primeiras posições, mas acabaram sendo superados nos instantes finais da sessão. O mais rápido foi Russell, com 1min28s784, na quarta posição. Hamilton foi o sétimo.

A maioria dos pilotos economizou os pneus macios, os mais velozes à disposição para o fim de semana, em razão do desgaste previsto para o fim de semana, cuja programação é mais exigente devido à corrida sprint, no sábado. Além disso, os pilotos enfrentaram a temperatura de até 53 graus na pista, a mais quente do ano até agora.

Este foi o primeiro e único treino livre do fim de semana, o que exige mais foco e atenção dos pilotos para testarem todos os componentes possíveis. Ainda nesta sexta, eles voltam para a pista às 17h30 para o treino que define o grid de largada da corrida sprint, marcada para sábado, às 13h (de Brasília).

No mesmo dia, às 17h, eles vão disputar outro treino classificatório, desta vez para a corrida principal do fim de semana. A prova está marcada para as 17h de domingo.

Confira o resultado do primeiro treino do GP de Miami de F-1:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min28s595

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min28s700

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min28s711

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min28s784

5º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min28s817

6º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min28s868

7º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min29s012

8º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min29s056

9º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min29s163

10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min29s175

11º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min29s178

12º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min29s189

13º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min29s314

14º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min29s393

15º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min29s445

16º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min29s495

17º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min29s636

18º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min29s891

19º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min30s023