Bahia oficializa a contratação do lateral direito Gilberto

Lateral direito Gilberto é o novo reforço do Bahia. Crédito: Divulgação ECBahia

Agora é oficial. O lateral direito Gilberto é o novo reforço do Bahia. O clube anunciou neste domingo (9) que finalizou os entendimentos junto ao Benfica para a aquisição do jogador. O contrato é válido até o final de 2026 e o atleta já está treinando na Cidade Tricolor.



Gilberto tem 30 anos e estava no Benfica, onde foi campeão português na temporada passada. Há algumas semanas o tricolor entrou em acordo com o jogador, mas negociava junto ao clube português a compra dos direitos do atleta.

No acordo, o Esquadrão pagará cerca de 2,5 milhões de euros (R$ 13 milhões na cotação atual) para ter o lateral direito no seu elenco.

Gilberto chega ao Bahia para tentar resolver um problema. A lateral direita tem sido dor de cabeça para o Esquadrão em 2023. Contratado para ser o titular da posição, Cicinho não conseguiu render o esperado e constantemente é alvo de críticas.

O único que se firmou no setor foi o atacante Vitor Jacaré, que atuou improvisado de ala direita no esquema com três zagueiros. Também passaram pela função os garotos Douglas Borel, que foi emprestado à Chapecoense, e André.

Currículo

Gilberto foi formado nas categorias de base do Botafogo. Além do alvinegro, ele defendeu o Internacional antes de iniciar a carreira internacional. O lateral passou por Fiorentina, Hellas Verona e Latina, todos na Itália.

Em 2017, o jogador voltou ao Brasil para defender o Vasco. Um ano depois, ele se transferiu para o Fluminense, onde ficou até 2020. O bom desempenho pelo Flu fez Gilberto ter sido comprado pelo Benfica a pedido do técnico Jorge Jesus.

Na última temporada europeia, o lateral direito disputou 35 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência.

Confira na íntegra a nota oficial divulgada pelo Bahia:

"O Esporte Clube Bahia informa que finalizou os entendimentos junto ao Benfica para a aquisição do lateral direito Gilberto, campeão português há pouco mais de um mês.

O atleta, também com passagens pelo futebol italiano e alguns dos principais times brasileiros, assinou contrato até o final de 2026.

O diretor de futebol Carlos Santoro comentou:

“Gilberto saiu do país como um dos principais jogadores da Série A e seguiu demonstrando isso num grande da Europa, disputando Champions League e conquistando título. Agora, mesmo procurado por muitos clubes do Brasil, sempre colocou como prioridade o Bahia".

Nas ‘Águias’ de Lisboa somou 106 jogos, 8 gols e 7 assistências desde agosto de 2020.

A transferência para Portugal aconteceu após se destacar no Fluminense por três temporadas, a pedido do técnico Jorge Jesus, que havia enfrentado Gilberto no Rio de Janeiro e o indicou para o Benfica.

A primeira experiência europeia foi na Fiorentina, em 2015, depois de chamar atenção no Botafogo, onde começou, e também no Internacional, que havia contratado o lateral por empréstimo.

Também defendeu equipes como o Verona-ITA, em 2016, e o Vasco, em 2017.

Gilberto Moraes Júnior, carioca de 30 anos completados em março, já iniciou os treinamentos na Cidade Tricolor.