Baiano Keno Marley conquista o penta no Campeonato Brasileiro de Boxe 2023

Na noite de sábado (22), a cidade de Foz do Iguaçu foi o cenário do Campeonato Brasileiro de Boxe 2023, onde Keno Marley, representante da Bahia, escreveu seu nome na história ao conquistar o seu quinto título nacional na categoria pesado (80-92kg).



A luta principal da noite viu Keno Marley enfrentando Ramon Batagello em um embate que atraiu a atenção dos fãs de boxe de todo o país. Demonstrando habilidade e determinação, Keno Marley saiu vitorioso, conquistando a vitória unânime e solidificando sua posição como um dos destaques do esporte no Brasil.