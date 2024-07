OLIMPÍADA

Bia Zaneratto sofre fratura por estresse e fica fora de Paris-2024

"Sempre me considerei muito forte, uma pessoa que suporta a dor, me superei durante esses meses para conseguir jogar e ter a chance de estar em mais uma Olimpíada. Mas no último jogo acabei sofrendo uma fratura por estresse no quarto metatarso, o que me tira todas as chances de viver o sonho olímpico", diz texto publicado pela jogadora.