Brasil não sofria quatro gols em um jogo desde o 7x1 da Alemanha

A derrota para Senegal por 4x2, em amistoso disputado nesta terça-feira (20), 'desbloqueou' uma memória negativa nos torcedores brasileiros. Foi a primeira vez que a Seleção sofreu quatro gols em um só jogo desde o fatídico 7x1 para a Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo de 2014.



A goleada também acabou com outra marca: o Brasil não sofria três gols em uma partida há nove anos. A última vez que isso havia acontecido foi na disputa pelo terceiro lugar do mesmo Mundial, quando a equipe canarinha foi derrotada pela Holanda por 3x0, no Mané Garrincha, no dia 12 de julho de 2014.