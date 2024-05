Budapeste e Milão são escolhidas para sediar final da Liga dos Campeões de 2026 e 2027

A Uefa definiu, nesta quarta-feira, a Arena Puskas como local da final da Liga dos Campeões em 2026. A edição do ano seguinte também teve o seu estádio escolhido: em princípio, o San Siro, em Milão, deverá sediar a decisão do ano seguinte do mais importante torneio europeu.