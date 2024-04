BRASILEIRÃO

Carpini despista sobre pressão: 'Não fui comunicado de nada. Sigo enquanto estiver no comando'

Após a derrota, por 2 a 1, para o Flamengo, no Maracanã, na noite de quarta-feira (17), o técnico Thiago Carpini despistou sobre pressão que possa sofrer, após o segundo revés consecutiva do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O treinador também culpou a imprensa em parte pelo momento tumultuado.

"Não fui comunicado de nada (demissão). Sigo enquanto estiver no comando. Muito se fala nos últimos 30 dias pela imprensa. Mas eu sigo enquanto estiver no comando", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Carpini falou sobre o resultado diante do Flamengo. "Derrota ruim, sofrida, sequência difícil. É um momento delicado, mas valorizo os atletas, o que entregaram dentro de campo. O Ferreira não tinha 100% de condições, mas mesmo assim quis ajudar e ajudou", disse o treinador, referindo-se ao autor do gol são-paulino na partida."

Os jogadores que atuaram diante do Flamengo estão de folga nesta quinta-feira. Normalmente, Carpini também não era esperado no CT da Barra Funda, mas diante do momento turbulento o treinador poderá se reunir com a diretoria. O São Paulo joga domingo, em Goiânia, diante do Atlético-GO.