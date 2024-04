SEGUNDO JORNAL

Casemiro e Antony estão na lista de dispensas do Manchester United

Brasileiros podem deixar o clube inglês após o fim da temporada na Europa

Estadão

Publicado em 18 de abril de 2024 às 18:17

Casemiro pode estar de saída do Manchester United Crédito: Reprodução/Casemiro/X

A passagem dos brasileiros Casemiro e Antony pelo Manchester United pode estar chegando ao fim. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a dupla está incluída em uma lista de dispensas do clube inglês que seria revelada ao final da temporada europeia. Longe da zona de classificação para os torneios europeus, via Campeonato Inglês, o time inglês está focado na Copa da Inglaterra, no qual enfrentarão o Coventry City, da segunda divisão nacional, pela semifinal.

Ainda segundo o jornal, o United passará por uma reformulação, principalmente após a chegada de Jim Ratcliffe, que comprou 25% do clube. Nem a permanência do técnico Erik ten Hat está garantida, tudo vai depender do desempenho do time nas fases finais da Copa da Inglaterra.

A reportagem ainda cita que o clube não irá renovar com vários atletas, dentre eles, o goleiro Tom Heaton, o zagueiro Raphael Varane, os laterais Brandon Williams e Johny Evans, além do atacante Martial. O United pretende também devolver Sofyan Amrabat para a Fiorentina.

Já as saídas de Antony e Casemiro seriam usadas para aliviar a folha salarial da equipe, além de gerar ganhos em possíveis vendas. Nesse perfil, também estão incluídos os laterais Wan-Bissaka e Lindelof, e o meia Eriksen.

Com 32 anos, Casemiro já não vive o auge de sua carreira e chegou a cogitar um retorno para o futebol brasileiro. Já Antony tenta recuperar o bom futebol após ser investigado por uma suspeita de agressão contra a ex-namorada.