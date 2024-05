TÊNIS

Bicampeão em Madri, Alcaraz sofre virada de Rublev e é eliminado

Rublev chega pela primeira vez na carreira nas semifinais em Madri. Já Alcaraz vê a chance de se isolar como maior vencedor de jogos seguidos no torneio ir pelos ares. O compatriota Rafael Nadal, dono de cinco títulos no torneio, também somou 14 vitórias em sequência no Masters 1000.

Vindo de enorme batalha com o alemão Jan-Lennard Struff, Alcaraz demonstrou certo incômodo com o braço direito. Mesmo assim, distribuiu seus melhores golpes para fechar o primeiro set por 6/4 após quebra no quinto game.

Com 5 a 2 contra no placar, o cabeça de chave 2 ficou pensante em seu assento na beirada da quadra. Precisava, a todo custo, voltar e quebrar o serviço do russo. Mas saiu atrás com 30 a 0 em bola na rede e bela curta do adversário. Com bola para fora do espanhol, o russo teve dois match points a favor e fechou no primeiro ao encaixar o forte serviço.