Cena com exibição de ereção na Netflix teve pênis falso, revela ator

“A conversa foi: ‘Qual é a recompensa máxima do pênis na comédia?’. Não mudamos uma palavra do que David escreveu, e deixo isso sempre informar qualquer decisão que tomo. Então, com base no texto, achamos meio engraçado que Raymond Peepgrass pudesse ter um p*u grande”, recordou.