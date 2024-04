TRUE CRIME

Conheça o crime real de 'O Caso Asunta' que chocou a Espanha e chegou na Netflix

'O Caso Asunta', minissérie de true crime da Netflix que chegou à plataforma na sexta-feira, 26, é inspirada em uma história real. O caso do desaparecimento e assassinato da menina Asunta Basterra Porto, de 12 anos, chocou a Espanha em 2013, quando seus pais, Alfonso Basterra (Tristán Ulloa) e Rosario Porto (Candela Peña), foram acusados e presos pelo crime.

No fatídico dia, eles denunciaram o desaparecimento da filha. Horas depois, o corpo da menina foi encontrado nas proximidades de Santiago de Compostela, perto da casa de campo da família.

Mentiras, respostas vagas e relatos inconsistentes começam a aparecer nas versões do casal à polícia, levando as autoridades a suspeitar que aquela família, que parecia ser perfeita aos olhos de todos, talvez escondesse algo - a ponto de matar a própria filha. Asunta era uma menina inteligente e comportada, que recebia uma boa educação escolar e participava de várias atividades extracurriculares no dia a dia.