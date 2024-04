5 lançamentos imperdíveis da Netflix em maio

Veja as principais novidades do catálogo da plataforma de streaming

Publicado em 26 de abril de 2024 às 17:28

Lançamentos de maio na Netflix tem opções para todos os gostos (Imagem: Burdun Iliy | Shutterstock) Crédito:

O catálogo da Netflix está repleto de novidades para o mês de maio; e se tem uma coisa que os assinantes da plataforma não ficarão é entediados. No início do período, os apaixonados por dorama podem assistir a “Um Homem Sem Filtros”, série sul-coreana de comédia. Seguindo na linha dos romances, a tão aguardada terceira temporada de “Bridgerton” é outra boa opção.

No entanto, se você prefere algo mais agitado e com muita ação, o filme “Atlas”, estrelado pela cantora e atriz Jennifer Lopez, com certeza vai agradar, assim como a série de suspense “The 8 Show”, especulada pelos internautas como um novo “Round 6”. A seguir, confira mais informações sobre essas e outras produções que estreiam na Netflix!

1. Um Homem Sem Filtros (01/05)

“Um Homem Sem Filtros” narra a história de um homem que perde a capacidade de filtrar palavras e pensamentos (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Crédito:

Uma mistura de comédia e melodrama, “Um Homem Sem Filtros” segue a vida do protagonista Song Ki-baek (Go Kyungpyo), um locutor de rádio conhecido por sua imagem impecável que, de repente, perde a capacidade de filtrar suas palavras e pensamentos, o que o leva a situações cômicas e constrangedoras na vida pessoal e profissional. Conforme lida com essa nova realidade, ele descobre mais sobre si e suas relações com os outros.

2. O Ultimato: África do Sul ou Casa ou Vaza (10/05)

“O Ultimato: África do Sul ou Casa ou Vaza” conta a história de casais que passam por desafios vivendo juntos em uma casa (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Crédito:

No estilo “Casamento às Cegas”, o “O Ultimato: África do Sul ou Casa ou Vaza” é mais uma produção provocante que promete deixar os ânimos dos assinantes exaltados. Na série, casais enfrentam desafios e decisões difíceis enquanto vivem juntos em uma casa. Eles devem decidir se querem permanecer juntos ou se separar, com consequências emocionais e sociais em jogo. O programa oferece uma visão intrigante dos relacionamentos modernos e como as pessoas lidam com o amor, a convivência e a pressão do público.

3. Bridgerton (16/05) – 3ª temporada

A terceira temporada de “Bridgerton” narra o romance de Colin Bridgerton e Penélope (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Crédito:

Os fãs de “Bridgerton” finalmente podem comemorar, pois a primeira parte da terceira temporada da série já é mais do que uma realidade. Nessa sequência, o romance de Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penélope Featherington (Nicola Coughlan) tem uma guinada, seguindo a partir do fim da segunda temporada, quando a jovem ouve o rapaz dizer aos amigos que nunca a cortejaria. Além disso, a protagonista precisa lidar com o desentendimento com a melhor amiga Eloise (Claudia Jessie). A segunda parte chega em 13 de junho.

4. The 8 Show (17/05)

“The 8 Show” acompanha oito participantes que tentam sobreviver e ganhar um prêmio milionário (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Crédito:

Produzida na Coreia do Sul, “The 8 Show” acompanha a história de oito desconhecidos que ficam confinados em um prédio de oito andares e dependem um dos outros para sobreviverem. No drama, pessoas que precisam desesperadamente de dinheiro são convidadas a participar de um reality show por 100 dias em troca de um prêmio milionário. Porém, durante o jogo, eles descobrem que, além do valor final do prêmio ser compartilhado, tudo o que eles utilizarem durante a estadia também é descontado.

5. Atlas (24/05)

“Atlas” narra a história de uma inteligência artificial que tenta destruir a humanidade (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Crédito: