PREVENÇÃO

Como o clima influencia na propagação do norovírus, e como se proteger

“Com a chuva, os alimentos muitas vezes entram em contato com água contaminada. Além disso, o esgoto acaba entrando em contato com o mar com mais facilidade e, quem se banha, pode ser contaminado”, diz. Uma das formas de transmissão do norovírus é a ingestão acidental de partículas microscópicas de fezes ou vômitos, o que pode acontecer no mar.