Relógios de Schumacher são vendidos em leilão por R$ 22,5 milhões

Oito relógios da coleção pessoal de Michael Schumacher ganharam um novo dono. As peças foram leiloadas na última segunda-feira (13), em Genebra, na Suíça, em uma venda organizada pela própria família do heptacampeão mundial de F1. Todas elas foram adquiridos por uma única pessoa, que não teve sua identidade revelada. O valor final: 4,4 milhões de dólares - ou R$ 22,5 milhões.

O leilão marcou o 30º aniversário da primeira vitória do ex-piloto na Fórmula 1, em 1994. O item mais caro foi o modelo chamado de Platinum Vagabondage 1, que havia sido um presente do ex-chefe da Ferrari, Jean Todt, para Schumacher. O relógio foi encomendado ao designer François-Paul Journe e dado ao alemão no Natal de 2004, depois que ele conquistou seu sétimo título mundial.

Outro destaque entre os itens vendidos no leilão foi um Audemars Piguet, também encomendado por Todt como presente ao heptacampeão. A peça contém o emblema da Ferrari e foi dada ao alemão no Natal de 2003, logo depois de seu penta com a equipe. A estimativa de valor do relógio variava entre 170 e 280 mil dólares (entre R$ 890 mil e R$ 1,4 milhões), mas o item foi vendido por US$ 364 mil, cerca de R$ 1,8 milhão.