Com provocação ao Sport, Bahia anuncia a contratação de Juba

Luciano Juba chega ao Bahia com contrato até o fim de 2027. Crédito: Reprodução

A novela está oficialmente encerrada: Luciano Juba é o novo jogador do Bahia. Depois de firmar pré-contrato com o tricolor em março, o meia-atacante passou por exames médicos e assinou vínculo de quatro anos com o Esquadrão. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (1º).



Luciano Juba chega ao tricolor sem custos após o fim do contrato com o Sport, nesta quinta-feira (31). Ele vinha sendo um dos destaques do clube pernambucano na temporada. Em 2023, Juba marcou 20 gols e deu 18 assistências. O anúncio teve direito a provocação ao Sport.

Lateral esquerdo de origem, o jogador de 24 anos se firmou jogando como ponta esquerda e meia-atacante. No Bahia, ele disputará posição com os jogadores de lado, como Biel e Rafael Ratão, mas também pode atuar por dentro, sendo uma sombra para Cauly.

"Luciano Juba é um atleta jovem, com excelente potencial e números bem expressivos. Um jogador capaz de atuar em mais de uma função e vive uma grande temporada.. Tenho certeza que nos ajudará durante o segundo turno do Brasileirão", disse o diretor de futebol Cadu Santoro.

O Bahia agora corre contra o tempo para ter Juba no duelo contra o Vasco, neste domingo (3), às 18h30, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Para ter condição de jogo, ele precisa ter o nome publicado no BID até essa sexta-feira (1º).

NOVELA

A contratação de Luciano Juba pelo Bahia agitou os bastidores do Sport. O clube pernambucano tinha o desejo de renovar o contrato com o atleta e chegou a negar a existência do acordo com o Bahia.

Em diversos momentos dirigentes do Sport sugeriram que Juba não poderia defender o Bahia em 2023, já que a janela de contratações do futebol brasileiro está encerrada. Porém, o Esquadrão recebeu o ok da CBF para inscrever o jogador.

De acordo com orientação da Fifa, Juba pode atuar por outra equipe já que quando firmou o último contrato com o Sport, em 2020, não existia janela de transferências no Brasil.