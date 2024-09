DE VOLTA AOS TREINOS

Com treino tático, Bahia entra na reta final da preparação para enfrentar o Flamengo

O Bahia se prepara para uma decisão na Copa do Brasil. Nesta segunda-feira (9), o tricolor voltou aos treinos de olho no confronto com o Flamengo, na próxima quinta-feira (12), às 21h45, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.