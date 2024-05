COPA DO BRASIL

Com três reforços, Vitória está pronto para enfrentar o Botafogo; veja possível escalação

O Vitória terá três reforços para enfrentar o Botafogo na estreia da Copa do Brasil. O zagueiro Camutanga, o volante Dudu e o centroavante Luiz Adriano estão relacionados para o jogo das 19h de quinta-feira (2), no Engenhão.

Recuperados de contusão e fundamentais para o sistema defensivo do Vitória, os dois primeiros devem retomar a titularidade nos lugares de Bruno Uvini e Mateus Gonçalves, respectivamente. Quem também pode perder espaço no meio-campo é Lucas Santos. Luiz Adriano está pronto para defender o rubro-negro após tratar uma amigdalite.

As baixas ficam por conta de Rodrigo Andrade e Iury Castilho. O volante ainda se queixa de dor e o atacante ainda treina em separado do grupo.

O elenco do Vitória finalizou a preparação para a partida contra o clube carioca na manhã desta quarta-feira (1º), na Toca do Leão, com um coletivo tático, e viaja no final da tarde para o Rio de Janeiro.