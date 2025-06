ERA ANCELOTTI

Com Vini Jr com a 10, Brasil divulga numeração da Seleção contra o Equador

Equador e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h, em Guayaquil

Equador e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h (de Brasília), no Estádio Banco Pichincha, em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Confira como ficou definida a numeração da Amarelinha para o confronto contra os equatorianos. O lateral Wesley, do Flamengo, foi cortado por Ancelotti da relação, enquanto Raphinha cumpre suspensão.>