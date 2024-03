NA ARGENTINA

Di María sofre ameaça após anunciar desejo de voltar a jogar em sua cidade

A família do atacante Angel Di María foi ameaçada na cidade de Rosário, na Argentina, depois que o jogador, atualmente no Benfica, de Portugal, manifestou o desejo de encerrar a carreira no seu clube de infância, o Rosário Central, informou o portal Infobae.