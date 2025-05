ENTENDEM DE FUTEBOL?

Veja os palpites do ChatGPT e Meta para a 7ª rodada do Brasileirão

Será que a Inteligência Artificial se sairá bem? Confira as 'previsões'

A 7ª rodada do Campeonato Brasileiro será iniciada nesta sexta-feira (2), com o duelo entre São Paulo x Fortaleza, e seguirá pelos três dias seguintes, com quatro partidas no sábado (3), três no domingo (4) e as duas finais na segunda-feira (5). Antes do início da jornada, o CORREIO pediu para a Inteligência Artificial dar seu palpite de quais serão os placares dos dez jogos.>