Diretor da Inter diz usar conta fake para seguir esposas de jogadores

Diretor de futebol da Inter de Milão, Piero Ausilio fez uma declaração curiosa sobre o uso das redes sociais. O dirigente afirmou que decidiu criar uma conta falsa para seguir as mulheres dos jogadores do time. Segundo ele, a medida foi tomada para 'entender melhor os atletas', depois de ter problemas com a esposa famosa de um dos seus comandados.



"Vou confessar uma coisa: eu não tenho uma conta oficial no Instagram, mas eu criei outra porque a esposa famosa de um jogador estava me causando problemas. Muitas coisas podem ser entendidas através das esposas e namoradas, inclusive a personalidade do jogador", afirmou, durante um evento na Itália.