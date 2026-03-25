Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Elenco do Bahia volta aos treinos e inicia preparação durante a Data Fifa

Esquadrão só volta a campo no dia 1º de abril, contra o Atlhetico-PR, na Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de março de 2026 às 19:59

Reapresentação do Bahia
Reapresentação do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Depois de dois dias de folga após a goleada sofrida contra o Remo, o elenco do Bahia se reapresentou nesta quarta-feira (25) e deu início ao período de treinos sem jogos durante a Data Fifa, já de olho no confronto contra o Athletico-PR, marcado para a próxima semana, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. 

As atividades começaram na academia do CT Evaristo de Macedo, com trabalhos físicos. Na sequência, os jogadores foram ao campo 2, onde realizaram uma ativação sob comando do preparador físico José Mário Campeiz. Já em campo aberto, o técnico Rogério Ceni comandou um treino técnico focado na troca de passes. O dia foi encerrado com mais uma etapa de trabalho físico.

Veja como foi a reapresentação do Bahia

Reapresentação do Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Reapresentação do Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Reapresentação do Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Reapresentação do Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
1 de 4
Reapresentação do Bahia por Rafael Rodrigues/ECB

No retorno aos treinos, alguns jogadores participaram parcialmente das atividades com o grupo, como o lateral Gilberto e o meia Everton Ribeiro, que avançam no processo de recuperação. O zagueiro Kanu segue em transição física e técnica no campo, enquanto Willian José, Ronaldo e Ruan Pablo permaneceram em tratamento.

O Esquadrão volta aos trabalhos na Cidade Tricolor nesta quinta-feira (26), dando contitnuidade aos treinos na Data Fifa. A tendência é que o período sem jogos seja fundamental para que a comissão técnica recupere atletas e faça ajustes na equipe antes do próximo compromisso na Série A. Atualmente, o Bahia ocupa a 5ª colocação, com 14 pontos. 

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: assista Vitória x Botafogo-PB pela Copa do Nordeste

AO VIVO: assista Vitória x Botafogo-PB pela Copa do Nordeste
Imagem - Vitória está escalado com time reserva para estreia na Copa do Nordeste contra o Botafogo-PB

Vitória está escalado com time reserva para estreia na Copa do Nordeste contra o Botafogo-PB
Imagem - Brasil x França: veja onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Brasil x França: veja onde assistir, desfalques e prováveis escalações

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador Jota Surfista morre aos 30 anos e deixa alerta importante
01

Influenciador Jota Surfista morre aos 30 anos e deixa alerta importante

Imagem - A vida começa a entrar nos trilhos para 3 signos após o dia de hoje (25 de março), com mudanças reais em decisões, rotina e direção
02

A vida começa a entrar nos trilhos para 3 signos após o dia de hoje (25 de março), com mudanças reais em decisões, rotina e direção

Imagem - Processos por estelionato e furto: quem é a empresária morta em SUV de luxo na Bahia
03

Processos por estelionato e furto: quem é a empresária morta em SUV de luxo na Bahia

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 80 cidades baianas
04

Inmet emite alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 80 cidades baianas