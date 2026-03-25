DE VOLTA AOS TRABALHOS

Elenco do Bahia volta aos treinos e inicia preparação durante a Data Fifa

Esquadrão só volta a campo no dia 1º de abril, contra o Atlhetico-PR, na Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de março de 2026 às 19:59

Reapresentação do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Depois de dois dias de folga após a goleada sofrida contra o Remo, o elenco do Bahia se reapresentou nesta quarta-feira (25) e deu início ao período de treinos sem jogos durante a Data Fifa, já de olho no confronto contra o Athletico-PR, marcado para a próxima semana, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As atividades começaram na academia do CT Evaristo de Macedo, com trabalhos físicos. Na sequência, os jogadores foram ao campo 2, onde realizaram uma ativação sob comando do preparador físico José Mário Campeiz. Já em campo aberto, o técnico Rogério Ceni comandou um treino técnico focado na troca de passes. O dia foi encerrado com mais uma etapa de trabalho físico.

Veja como foi a reapresentação do Bahia 1 de 4

No retorno aos treinos, alguns jogadores participaram parcialmente das atividades com o grupo, como o lateral Gilberto e o meia Everton Ribeiro, que avançam no processo de recuperação. O zagueiro Kanu segue em transição física e técnica no campo, enquanto Willian José, Ronaldo e Ruan Pablo permaneceram em tratamento.