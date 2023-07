Em confronto direto, Bahia enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal

Bahia busca o segundo triunfo como visitante no Brasileirão. Crédito: FELIPE OLIVEIRA

Depois de dois jogos como mandante, o Bahia terá pela frente uma sequência de três partidas fora de Salvador, e a primeira será neste sábado, às 16h, contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, enfrentará o Grêmio, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil, e o Athletico-PR, em Curitiba, pela Série A.



Na Arena Pantanal, o Esquadrão tem a missão de voltar a vencer na condição de visitante. O único triunfo da equipe longe dos seus domínios no Brasileirão foi contra o Vasco, pela 2ª rodada.

Conquistar os três pontos no Mato Grosso também se faz necessário pela condição atual da equipe. O Bahia inicia a rodada na 15ª colocação, com 12 pontos, um a mais do que o Goiás, primeiro clube na zona de rebaixamento. O Cuiabá é o 13º, com 15 pontos, cenário que transforma a partida em um confronto direto.

Curiosamente, tanto Bahia quanto Cuiabá têm uma escrita para quebrar. Nunca houve vencedor no confronto. O recorte é pequeno, dois jogos que terminaram empatados.

O primeiro encontro na história aconteceu no primeiro turno do Brasileirão de 2021: empate por 1x1 na Arena Pantanal. Rodriguinho marcou para o Bahia e Pepê anotou para o Dourado. No segundo turno, 0x0 na Fonte Nova.

“A gente nunca ganhou, mas nunca perdeu. É um confronto novo, apenas dois jogos. Trabalhamos forte e com certeza vamos fazer um bom jogo”, disse o zagueiro Gabriel Xavier, que venceu a disputa com Vitor Hugo e assumiu a titularidade.

Com tantos elementos em disputa, o técnico Renato Paiva se vê sem escolha e garante que vai mandar força máxima para o confronto - o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, é na quarta-feira.

“Jogo é jogo, se vou priorizar a Copa, corro o risco de não ganhar o jogo e cair na classificação e aumentar o número de jogos sem ganhar. Cuiabá, viagem terrível, ambiente quente, mas é o que é. Agora é jogo a jogo. Vou para o Cuiabá pensando na Copa em termos de gestão de elenco. E vamos treinar para melhorar a equipe nesses jogos”, explicou o treinador.

Força máxima no Bahia, na verdade, é força de expressão. Com muitos jogadores machucados, o português tem dificuldade para escalar o time. O que jogará neste sábado, por exemplo, terá mudanças.

A boa notícia é o retorno do meia Thaciano, que ficou fora do empate com o Grêmio. Ele retoma a condição de titular. Vinícius Mingotti também está à disposição e disputa o posto de referência do ataque com Everaldo, que marcou um gol na última partida.

Por outro lado, Cicinho e Cauly estão fora. O primeiro recebeu o terceiro cartão amarelo e será substituído por André. Já o meia machucou a coxa e foi vetado pelos médicos. Completam a lista de desfalques o goleiro Danilo Fernandes, o zagueiro David Duarte e os atacantes Biel e Jacaré.

Confira as prováveis escalações:

Cuiabá: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Deyverson e Iury Castilho. Técnico: António Oliveira.