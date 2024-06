TÊNIS

Felipe Meligeni vence belga e se aproxima da chave principal de Wimbledon

Brasileiro chegou à terceira rodada e está a uma vitória do Grand Slam inglês

Estadão

Publicado em 26 de junho de 2024 às 17:05

Felipe Meligeni está perto de chave principal de Wimbledon Crédito: Time Brasil/Divulgação

O brasileiro Felipe Meligeni Alves derrotou o belga Joris De Loore por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/3) e 6/4, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do qualificatório de Wimbledon e está a uma vitória da chave principal do Grand Slam inglês. Seu rival pela vaga será o suíço Marc-Andrea Huesler.

Em 2023, Meligeni Alves também avançou à terceira rodada do qualificatório, mas caiu, de virada, diante de Radu Albot, na época o 107º do ranking. O brasileiro, 147º do mundo, tem agora nova chance de disputar Wimbledon pela primeira vez contra um rival teoricamente mais fraco. Aos 28 anos, Huesler ocupa apenas a 204ª colocação no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) e nunca disputou uma partida de Grand Slam. Será o primeiro confronto entre eles.

Sobrinho de Fernando Meligeni, Felipe tem 26 anos e já "furou" dois qualificatórios de Grand Slam (US Open de 2023 e Roland Garros de 2024). Nesta quarta-feira, ele fez uma partida disputada contra o belga De Loore, 191º do mundo. O brasileiro conseguiu confirmar apenas um dos quatro break points que conquistou, mas evitou as sete chances que o adversário teve para quebrar seu saque, e saiu vitorioso após uma hora e 44 minutos de jogo.