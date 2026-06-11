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Fim da espera: Copa do Mundo 2026 começa hoje com 48 seleções e o sonho do hexa

A estreia entre México e África do Sul, acontece às 16h no Estádio Azteca, no México

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de junho de 2026 às 05:00

Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (11) Crédito: Divulgação/FIFA

Quando o francês Lucien Laurent fez o primeiro gol da história das Copas do Mundo, em 1930, um capítulo novo na história da humanidade foi aberto. De quatro em quatro anos, torcedores do mundo inteiro se reúnem para torcer por cada uma das seleções participantes do torneio. Hoje, a partir das 16h, a Copa do Mundo oficialmente começa e a emoção de torcer para sair do torneio com a sexta estrela volta a aparecer.

Antes da bola rolar para o confronto entre México e África do Sul, o Estádio Azteca, no México, vai contar com a primeira das três cerimônias de abertura. J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Tyla foram os escolhidos para iniciar a festa, mas quando a farra acabar, chega enfim a hora da guerra. Essa primeira batalha será a mesma da estreia da Copa do Mundo de 2010, quando Tshabalala e Rafael Márquez marcaram os gols do empate por 1x1.

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Pergunte a um amante do futebol sobre qual seria o ápice do esporte bretão e a resposta certamente será a Copa do Mundo. É dentro desse torneio que os melhores atletas do mundo se enfrentam, travando jogos que ficam para a memória. Enquanto tem gente que se emociona lembrando do gol de Ronaldo Fenômeno contra a Alemanha na final em 2002, há aqueles que lembram com desgosto do 7x1.

Futebol é isso. Não somente ganhar ou perder, mas viver momentos inesquecíveis. Antes, com 32 equipes, já havia jogos suficientes para se satisfazer. Agora, o evento cresce e conta com 48 seleções, se tornando a maior Copa do Mundo de todas, com 104 partidas. O número pode parecer inflado, mas essa é a oportunidade de novos países vivenciarem a experiência, tornando a Copa ainda mais do mundo.

Outra novidade são as sedes. Pela primeira vez, três países vão dividir os jogos ao mesmo tempo: Estados Unidos, Canadá e México – este último sendo o primeiro do mundo a sediar três Copas do Mundo masculinas. Essa tendência vai seguir para o próximo torneio, inclusive, com Espanha, Marrocos e Portugal sendo os próximos destinos.

O caminho do hexa

Falar de Copa é, inevitavelmente, falar de Brasil. A Seleção Brasileira é a recordista de participações, com 22 aparições. Todos os torneios contaram com a presença da Amarelinha, que também detém o recorde de títulos. A pentacampeã, apesar de um ciclo fragilizado com trocas constantes no comando técnico, entra novamente com a pressão de vencer. O peso das cinco estrelas sempre vai colocar o país na lista de favoritos.

A estreia dos comandados de Carlo Ancelotti só acontecerá no sábado (13), às 19h, contra o Marrocos. A partida será realizada no MetLife Stadium, onde também será disputada a grande final, no dia 19 de julho.

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2026 será o ano de uma copa de transição. Claro que, enquanto houver Brasil em campo, há chance de vencer. No entanto, as chances aumentam pensando no futuro, já que Ancelotti terá um ciclo completo para estabelecer o seu estilo de jogo e entender cada vez mais a forma brasileira de jogar. Novos talentos, como Endrick, Rayan e Estevão estarão com mais experiência no futebol mundial, enquanto nomes como Vinícius Jr. e Rodrygo podem se estabelecer ainda mais.

Em contrapartida, também é o momento de dar adeus a jogadores que se tornaram figuras conhecidas com a camisa da Seleção. Com 34 anos, Neymar joga sua última Copa e entregará a camisa 10 após sua quarta competição mundial com ela. Alex Sandro, Danilo, Casemiro e Alisson são outros que podem estar se despedindo do time.

O adeus para a Canarinho pode vir com o hexa, mas para isso é preciso passar primeiro pela fase de grupos, 16 avos de final, oitavas, quartas e semis antes de chegar no último jogo do torneio. Se os 26 jogadores precisam de um incentivo, basta olhar para o passado. O México já recebeu a Copa do Mundo em outras duas oportunidades: 1970 e 1986.

Na primeira competição, o Brasil comandado por Zagallo juntou Pelé, Tostão, Rivellino, Gerson, Jairzinho e muitos outros craques. O resultado não poderia ser outro. Goleou a Itália na final por 4x1 e conquistou o tricampeonato. 16 anos depois, a lembrança é amarga. Parou nas oitavas após empatar com a França no tempo normal e ser derrotado nos pênaltis, quando Sócrates e Júlio César perderam suas cobranças.

A Seleção Brasileira só jogou uma vez nos Estados Unidos, em 1994. Carlos Alberto Parreira montou uma equipe que tinha Bebeto e Romário no comando do ataque, uma dupla que liderou o time rumo ao quarto título mundial. Quis o destino que o adversário na final fosse novamente a Itália. Desta vez, um empate sem gols levou a decisão para as penalidades. Os europeus erraram três cobranças, enquanto o Brasil só desperdiçou uma.