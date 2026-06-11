Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja onde assistir ao vivo aos jogos da Copa do Mundo hoje (11 de junho)

Dois jogos marcam o dia de abertura da Copa do Mundo de 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de junho de 2026 às 05:00

A taça da Copa do Mundo e a bol
A taça da Copa do Mundo e a bol Crédito: Divulgação/Adidas

Os primeiros jogos da Copa do Mundo de 2026 acontecem nesta quinta-feira (11). A programação do dia conta com México x África do Sul, que abre oficialmente o Mundial, além do confronto entre Coreia do Sul e República Tcheca. Confira abaixo os horários e onde assistir ao vivo aos jogos da Copa do Mundo hoje.

Veja a premiação de cada posição na Copa do Mundo de 2026

Últimos colocados da fase de grupos (33º ao 48º lugar): US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) por Imagem gerada por IA
Eliminados na fase de grupos (17º ao 32º lugar): US$ 11 milhões (cerca de R$ 60 milhões) por Divulgação / Coca-Cola
Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º lugar): US$ 15 milhões (cerca de R$ 82 milhões) por Mike Hewitt/FIFA
Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º lugar): US$ 19 milhões (cerca de R$ 104 milhões) por Shutterstock
4º lugar: US$ 27 milhões (cerca de R$ 148 milhões) por Divulgação/FIFA
3º lugR: US$ 29 milhões (cerca de R$ 160 milhões) por Divulgação
Vice-campeão: US$ 33 milhões (cerca de R$ 181 milhões) por Divulgação/Fifa
Campeão: US$ 50 milhões (cerca de R$ 275 milhões) por Divulgação/Fifa
1 de 8
Últimos colocados da fase de grupos (33º ao 48º lugar): US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) por Imagem gerada por IA

México x África do Sul abre a Copa do Mundo 2026

O jogo de abertura do Mundial será entre México e África do Sul, nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida marca o início oficial da competição e coloca os anfitriões diante de sua torcida.

  • Onde assistir ao vivo: CazéTV, Globo, ge tv, SporTV, N Sports e SBT.
  • Data: quinta-feira, 11 de junho de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Azteca, Cidade do México

Leia mais

Imagem - Copa do Mundo 2026 começa com abertura inédita em dois dias; veja horários, atrações e onde assistir aos shows com Shakira, Anitta e Katy Perry

Copa do Mundo 2026 começa com abertura inédita em dois dias; veja horários, atrações e onde assistir aos shows com Shakira, Anitta e Katy Perry

Imagem - Quanto ganha um árbitro na Copa? Salário pode passar de R$ 500 mil no Mundial de 2026

Quanto ganha um árbitro na Copa? Salário pode passar de R$ 500 mil no Mundial de 2026

Imagem - Camisa do Brasil é eleita a segunda mais bonita da Copa de 2026; veja o ranking completo

Camisa do Brasil é eleita a segunda mais bonita da Copa de 2026; veja o ranking completo

Coreia do Sul x República Tcheca fecha a programação do dia

Mais tarde, às 23h (de Brasília), Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam no Estádio de Guadalajara, também pelo Grupo A da Copa do Mundo de 2026.

  • Onde assistir ao vivo: CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+.
  • Data: quinta-feira, 11 de junho de 2026
  • Horário: 23h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Guadalajara, México

Tags:

República Tcheca México Coreia do sul Copa do Mundo 2026 África do sul

Mais recentes

Imagem - Fim da espera: Copa do Mundo 2026 começa hoje com 48 seleções e o sonho do hexa

Fim da espera: Copa do Mundo 2026 começa hoje com 48 seleções e o sonho do hexa
Imagem - Veja quem são os brasileiros que disputarão a Copa do Mundo 2026 por outras seleções

Veja quem são os brasileiros que disputarão a Copa do Mundo 2026 por outras seleções
Imagem - Tetracampeão com a Seleção Brasileira em 1994 é preso por dívida de pensão alimentícia

Tetracampeão com a Seleção Brasileira em 1994 é preso por dívida de pensão alimentícia