Veja onde assistir ao vivo aos jogos da Copa do Mundo hoje (11 de junho)

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Pedro Carreiro
Publicado em 11 de junho de 2026 às 05:00
Os primeiros jogos da Copa do Mundo de 2026 acontecem nesta quinta-feira (11). A programação do dia conta com México x África do Sul, que abre oficialmente o Mundial, além do confronto entre Coreia do Sul e República Tcheca. Confira abaixo os horários e onde assistir ao vivo aos jogos da Copa do Mundo hoje.
Veja a premiação de cada posição na Copa do Mundo de 2026
O jogo de abertura do Mundial será entre México e África do Sul, nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida marca o início oficial da competição e coloca os anfitriões diante de sua torcida.
Mais tarde, às 23h (de Brasília), Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam no Estádio de Guadalajara, também pelo Grupo A da Copa do Mundo de 2026.