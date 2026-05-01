ALTERAÇÃO

Globo muda grade e confirma transmissão de final de campeonato importante na manhã de domingo

Decisão será exibida ao vivo dentro do Esporte Espetacular,

Carol Neves

Publicado em 1 de maio de 2026 às 13:01

TV Globo Crédito: Divulgação

A Globo vai alterar sua grade neste domingo (3) para investir pesado no esporte ao vivo logo cedo. A emissora confirmou a transmissão da final da Superliga Feminina de Vôlei dentro do Esporte Espetacular, colocando em destaque um dos principais confrontos da modalidade no país.

A partida reúne Minas Tênis Clube e Praia Clube, equipes que acumulam protagonismo recente e chegam novamente a uma decisão, reforçando uma rivalidade que se consolidou como uma das mais intensas do voleibol nacional.

Para acomodar a final, o Esporte Espetacular terá início antecipado, às 9h15. O jogo começa às 10h, com exibição ao vivo em rede nacional. A narração ficará a cargo de Gustavo Villani, enquanto os comentários serão feitos por Fabi Alvim e Nalbert.

O duelo marca a sexta vez em que Minas e Praia Clube disputam o título da Superliga, aumentando o peso histórico do confronto. A rivalidade entre os clubes mineiros se fortaleceu nos últimos anos e volta a ser o centro das atenções em uma decisão.

A cobertura não ficará restrita à TV aberta. O sportv2 inicia sua programação às 9h, diretamente do ginásio, com pré-jogo e bastidores. A Ge TV também entra no clima da final com um “esquenta” recheado de análises, enquanto o portal ge.globo acompanha todos os lances em tempo real.

Disputa

Dentro de quadra, a decisão reúne nomes de destaque. Um dos pontos altos é o embate entre as capitãs Thaísa e Adenízia, ambas com trajetória marcada por conquistas olímpicas. Outro fator que chama atenção é a presença de técnicos estrangeiros nos dois lados, algo inédito em finais da competição.