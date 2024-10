FUTEBOL

Goleiro rejeita convocação para defender a Alemanha: 'Não ia jogar'

O goleiro Bernd Leno, do Fulham, protagonizou uma situação inusitada ao recusar a convocação do técnico Julian Nagelsmann para defender a Alemanha em função da aposentadoria de Neuer e a grave contusão de Ter Stegen. Após conversa com o treinador alemão, o goleiro preferiu dar sequência à sua rotina no clube inglês por entender que sua integração ao elenco vai ser apenas para compor o grupo.