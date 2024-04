BRASILEIRÃO

Grêmio pode perder zagueiro para duelo contra o Bahia; atacante é dúvida

Próximo adversário do Bahia no Brasileirão, o Grêmio pode ter um desfalque importante. Um dos líderes do time, o zagueiro Pedro Geromel tem suspeita de fratura no braço esquerdo e não deve encarar o Esquadrão, neste sábado (27), às 21h, na Fonte Nova.