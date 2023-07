Irlanda abandona jogo contra Colômbia por virar 'excessivamente físico'

Em preparação para a disputa da Copa do Mundo Feminina, a seleção irlandesa abandonou um amistoso com a Colômbia, nesta sexta-feira (14), após menos de 25 minutos de jogo. De acordo com a agência de notícias Associated Press, a Irlanda disse que o motivo da decisão foi a natureza "extremamente física" da partida.



A imprensa britânica informou que a jogadora irlandesa Denise O'Sullivan foi levada ao hospital com uma lesão na canela sofrida durante a partida. Além disso, duas jogadoras colombianas receberam cartões amarelos nos primeiros 19 minutos.