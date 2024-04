E.C. VITÓRIA

Janderson é apresentado pelo Vitória e promete gols no Brasileirão

Ex-Botafogo, atacante de 24 anos terá a semana inteira para treinar com o elenco de olho no jogo com o Cruzeiro

Publicado em 23 de abril de 2024 às 17:47

À disposição do técnico Léo Condé, Janderson treina na Toca do Leão Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

A concorrência no ataque do Vitória vai aumentar nos próximos jogos do Brasileirão. Contratado na semana passada, Janderson foi oficialmente apresentado pelo clube na tarde desta terça-feira (23) e virou opção para estrear com a camisa vermelha e preta diante do Cruzeiro. A bola rola no domingo (28), às 16h, no Mineirão, pela 4ª rodada do torneio nacional.

Confiante, o jogador prometeu trazer alegrias para o torcedor rubro-negro. "O torcedor pode ficar tranquilo porque eu vim para somar e fazer bastante gols neste Brasileirão para aproximar o Vitória de seu objetivo", deu o recado.

Na semana passada, Janderson realizou exames e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Apesar de regularizado, não foi relacionado para o Ba-Vi do último domingo (21) por opção técnica. Com uma semana cheia de treinamentos, o atacante quer conquistar espaço ao menos entre os relacionados para a viagem a Belo Horizonte.

Janderson não joga desde 31 de março, quando defendeu o Botafogo pela última vez, na vitória por 2x0 contra o Boavista, na final da Taça Rio. De lá para cá, o atacante foi relacionado pelo clube alvinegro para outros três jogos, mas não foi utilizado. Na atual temporada, ele jogou 14 partidas, três delas pela Libertadores da América. O único gol anotado foi comemorado no Campeonato Carioca.

No ano passado, Janderson entrou em campo pelo Botafogo em 26 partidas, seis como titular, e marcou três gols. Ele jogou a Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana. Agora, o atacante de 24 anos quer conquistar a confiança da nação rubro-negra e da diretoria, que pagou R$ 5 milhões para contratá-lo em definitivo junto ao Botafogo. Foi a negociação mais alta do Leão na atual temporada.

"Foi troca de treinador, quando acontece isso muda muito as formações. Aí eu fui perdendo espaço. Mas eu fiz uma boa temporada em 2023 e agora eu vou dar meu melhor no Vitória".

Essa é a segunda vez que Janderson defende um clube baiano. Nascido em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, ele começou a carreira em clubes como Angra dos Reis, Duque de Caxias, São José-MA e despontou para o futebol nacional com a camisa do Bahia de Feira, na Série D do Brasileiro 2022. Os 15 jogos e sete gols anotados na competição com o Tremendão chamaram a atenção do Botafogo, que o contratou.

"Eu quando era mais novo já era extremo. Aí fui para um clube no Maranhão e joguei como centroavante. Me acostumei a jogar como centroavante. Mas eu sou extremo. Não tenho preferência de lado. Posso ajudar o clube nas duas funções".

Concorrência

Para fazer história no Vitória, Janderson precisará ganhar a concorrência na Toca do Leão. O elenco rubro-negro conta com outros 10 atacantes: Osvaldo, Alerrandro, Iury Castilho, Mateus Gonçalves, Luiz Adriano, Zé Hugo, Léo Gamalho, Fábio, Eryc Castillo e Everaldo. Este último, lesionado, é o único que não está à disposição do técnico Léo Condé.

Atualmente, o sistema ofensivo do Vitória tem o meia-atacante Matheuzinho como principal responsável pela armação das jogadas, além de Osvaldo e Alerrandro como homens mais próximos do gol adversário.

Os dois dividem a artilharia do time na temporada, com seis gols cada. Apesar do status, Alerrandro foi criticado pela torcida ao ser substituído por Luiz Adriano no Ba-Vi da 3ª rodada. Após o apito final, o técnico Léo Condé saiu em defesa dele durante entrevista coletiva.

“Alerrandro, no primeiro clássico aqui, deu assistência e fez gol. No segundo, fez gol na Fonte Nova. Foi artilheiro do estadual. Temos vários motivos para manter ele na equipe. Temos o Luiz Adriano, que é um jogador de muito potencial, o Gamalho, ou até o Iury Castilho, que faz a função. Mas o Alerrandro também ajuda muito na defesa e na pressão. As pessoas tendem a valorizar muito o que as pessoas fazem de ruim e esquecem o resto. Vamos sempre buscar o melhor para a equipe”, afirmou o treinador rubro-negro.

Janderson terá toda a semana para treinar junto com o elenco. Os jogadores ganharam a segunda-feira (22) de folga, mas se reapresentaram na tarde desta terça-feira na Toca do Leão. Serão cinco sessões de treinos até a viagem a Belo Horizonte, no sábado (27).