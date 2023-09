Lucas Moura cumpre promessa com título em retorno ao São Paulo

Lucas ajudou o São Paulo a conquistar a sua primeira Copa do Brasil. Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC

"Quero conquistar títulos, quero marcar meu nome na história do São Paulo mais uma vez." Foi assim, com um objetivo traçado, que Lucas Moura iniciou o segundo capítulo de sua trajetória no tricolor paulista. O ano de 2023 poderia ter sido bem diferente tanto para o jogador quanto para o clube se o casamento, reatado após 11 anos, não tivesse sido concretizado. O meia precisava de uma nova história Os são-paulinos, de um ídolo.



Liberado no meio do ano pelo inglês Tottenham para procurar um novo clube, Lucas tinha o desejo de continuar na Europa ou jogar nos Estados Unidos. Monitorado pelo São Paulo desde quando decidiu rumar ao Velho Continente, o meia era um dos sonhos da diretoria, que convenceu o atleta a assinar um contrato pelo menos até o fim de 2023. Apesar de sua contratação não ter tido o mesmo impacto midiático do ex-Real Madrid James Rodríguez, Lucas qualificou uma equipe que carecia de referências técnicas

Dorival Júnior teve um diagnóstico imediato sobre como deveria escalar Lucas Moura para tirar o melhor do jogador. Escalado como ponta durante boa parte de sua carreira na Europa, o atleta foi colocado para atuar mais centralizado, e o time tricolor passou a ganhar mais poder de fogo. Em sua reestreia com a camisa são-paulina, Lucas marcou no empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Era o presságio de um retorno triunfal.

A primeira grande atuação de Lucas Moura aconteceu na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, no Morumbi, pelas semifinais da Copa do Brasil. O bom desempenho do meia permitiu ao time tricolor pressionar o adversário de uma maneira que ainda não havia feito na temporada diante de sua torcida, revertendo o placar de 2 a 1 sofrido na partida de ida. O gol da classificação saiu justamente dos pés de Lucas, colocando o São Paulo novamente em uma final de Copa do Brasil após 23 anos.

A Copa Sul-Americana, troféu que Lucas ergueu em 2012 ao lado do ídolo Rogério Ceni, ficou pelo caminho nesta temporada. Mas a Copa do Brasil se apresentou ao clube tricolor como uma chance de trazer para casa um título inédito e elevar o patamar de Lucas na idolatria pela torcida.

Paulista, paulistano e são-paulino, Lucas Moura deu os primeiros passos em uma escolinha do ex-jogador Marcelinho Carioca, em Diadema, na região do ABC. Foi quando passou a ser apelidado com o nome do ídolo corintiano por causa da semelhança com o ex-jogador. Ele chegou a passar pelos juniores do Juventus da Mooca antes de se transferir justamente para o Corinthians, mas a insatisfação da família do atleta com o tratamento no clube fez os pais de Lucas procurarem o São Paulo, onde ele se profissionalizou.