'VOLTA POR CIMA'

Luis Enrique elogia Xavi, mas mostra certeza com virada do PSG

O discurso de Luis Enrique sobre o duelo com o Barcelona, marcado para esta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), foi de total confiança no potencial do PSG em conquistar a classificação para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Em nenhum momento, o treinador titubeou sobre a possibilidade de vencer o rival no estádio Olímpico Lluís Companys.

Luis Enrique também aproveitou o momento para rasgar elogios a Xavi, com quem trabalhou junto nos tempos de Barcelona. Na ocasião, o ex-volante era o capitão do time catalão.

O treinador ainda falou sobre o retorno à Catalunha, mas lamentou o fato de não poder jogar no Camp Nou, em reforma. "Teria preferido jogar no Camp Nou, assim como todos os torcedores, mas este cenário também está à altura e me traz boas lembranças dos tempos que aqui joguei. Sempre que vim aqui, fui muito bem recebido. Eu me sinto como mais um torcedor. Aceitarei de bom grado o que quer que seja e me comportarei como um profissional", concluiu.