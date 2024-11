CORRIDA

Maior circuito de corridas da América Latina chega a Salvador em 2025

Etapa da Santander Track&Field Run Series no Shopping Salvador oferece preços promocionais

Marina Branco

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 15:51

Santander Track&Field Run Series Crédito: Divulgação I TFSports

A Track&Field Run Series chegará a Salvador no ano que vem, de acordo com o calendário divulgado pela TFSports. No programa de corridas, estão inclusas 75 etapas, com muitas opções já disponíveis para compra antecipada, incluindo a realizada na capital baiana.

O maior circuito de corridas da América Latina em número de provas terá quatro disputas realizadas em Salvador, no dia 6 de abril de 2025. No Salvador Shopping, serão disputadas provas de 5km, 9km e 18km e versão kids, para crianças participarem da prática do esporte.

O circuito é patrocinado pelo Santander e organizado pela TFSports, a melhor produtora de corridas de acordo com a Federação Paulista de Atletismo. Há 20 anos funcionando, as provas reúnem mais de 200 mil atletas todos os anos.

Além das tradicionais meia-maratonas, o projeto também inclui corridas para crianças e pets, espalhadas por diversas cidades entre os dias 19 de janeiro e 30 de novembro.

A venda especial de alguns percursos pode ser acessada por cadastro antecipado entre os dias 11 e 20 de novembro, pelo site ou aplicativo do projeto. Lá, será possível acessar o calendário de 2025, além de um cupom de Black Friday para compras com desconto adicional entre 22 e 29 de novembro.

Amantes da corrida que não se cadastrarem não acessarão o desconto completo, mas podem comprar ainda com preço especial. Estão disponíveis preços diferenciados para trajetos de 4 a 18 km, 21.1Km (meia-maratona) e especiais kids e pets. Os descontos abarcam até mesmo as etapas mais famosas, como a vertical do Farol Santander, que geralmente esgota logo após a abertura das vendas.

Para o CEO da TFSports, a prova da Track&Field confirma a corrida como um esporte democrático, que interessa também aos jovens buscando uma vida mais saudável. “Estamos chegando ao final de 2024, ano que completamos 20 anos, com um crescimento de 14% no número de corredores em relação ao ano passado, um total de 200 mil pessoas distribuídas em 75 etapas pelas ruas de todo o País. A faixa etária com o maior crescimento de participantes é entre 18 e 25 anos, com um percentual de 74%, seguida dos 26 aos 35 anos, com 29%, e logo depois acima dos 56 anos, com 12%” comentou Fred Wagner.

Já é possível acessar descontos para as etapas Shopping Vila Olímpia, Vila Nova Conceição e Brasília, com o cupom PRE10. Em caso de dúvidas, é possível acessar o SAC do evento pelo telefone (11) 4130-8355, de segunda a quinta das 9h às 19h, e às sextas das 9h às 17h.

Etapas com valores especiais:

● 19/01: Shopping Vila Olímpia - São Paulo (5km, 10km e meia maratona)

● 26/01: Riviera (3,5km / 6km e kids)

● 02/02: Vila Nova Conceição - São Paulo (5km, 9km e, meia maratona)

● 09/02: Brasília (5km, 10km e meia maratona)

● 23/02: Vila Romana Shopping - Florianópolis (5km e 10km)

● 09/03: João Pessoa (5km, 10km e meia maratona)

● 16/03: Santos (5km, 10km e 21km)

● 16/03: Shopping Del Paseo I - Fortaleza (5km, 10km, 15km e kids)

● 30/03: Higienópolis I - São Paulo (5km, 10km, 15km)

● 06/04: Salvador Shopping (5km, 9km e 18km, kids)

● 13/04: Aracaju (5km, 10km e meia maratona)

● 27/04: Colina Shopping - São José dos Campos (5km, 10km, 15km, kids)

● 04/05: Shopping Recife (5km, 10km, kids)

● 18/05: Rio Mar Fortaleza I (5km, 10km e meia maratona)

● 29/06: Goiânia (5km, 10km e meia maratona)

● 13/07: Shopping Estação Cuiabá (5km, 10km, meia maratona e kids)

● 27/07: Plaza Sul, Jardim Botânico - São Paulo (4km, 8km, kids)

● 10/08: Pompeia - São Paulo (5km, 10km, 15km)

● 1/08: RioMar Recife (5km, 10km e meia maratona)

● 31/08: Shopping ABC - Santo André (5km, 10km e meia maratona)

● 14/09: Esporte Clube Pinheiros - São Paulo (5km, 10km)

● 21/09 - Aracaju Sunrise (5km, 10km, kids)

● 28/09: Shopping Del Paseo II - Fortaleza (5km, 10km e 21km)

● 26/10: Rio Mar Fortaleza II (5km, 10km e 15km)