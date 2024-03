QUEM VAI JOGAR?

Marcos Felipe ou Adriel? Bahia tem disputa no gol antes das finais do Baianão

Ceni fez rodízio entre os jogadores durante a temporada

Publicado em 30 de março de 2024 às 05:00

Com a sombra do jovem Adriel, Marcos Felipe treina na Cidade Tricolor Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

As finais do Campeonato Baiano se aproximam, e no Bahia uma dúvida paira na cabeça dos tricolores: quem será o goleiro titular nos clássicos contra o Vitória? A disputa está entre Marcos Felipe e Adriel.

Desde o início do ano, Rogério Ceni adotou um rodízio entre os goleiros do Esquadrão. Titular desde a temporada passada e um dos líderes da equipe, Marcos Felipe atuou nos jogos da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, enquanto Adriel foi o jogador escolhido nas partidas do Campeonato Baiano.

A ideia do treinador era dar rodagem ao jovem goleiro que está no clube emprestado pelo Grêmio. Como ficou responsável por defender a meta tricolor no estadual, Adriel foi titular no primeiro Ba-Vi do ano, no dia 18 de fevereiro, no Barradão. O jogador, no entanto, teve atuação criticada na derrota por 3x2.

Mesmo assim, ele ganhou a confiança de Rogério Ceni, que manteve o rodízio. A última vez que Adriel esteve em campo foi na goleada por 4x1, sobre o Jequié, que colocou o Bahia na final do Campeonato Baiano. Ao todo, disputou nove jogos e sofreu oito gols.

Por sua vez, Marcos Felipe repete em 2024 o bom desempenho que fez pelo clube baiano na última temporada. Ele foi titular no Ba-Vi da Copa do Nordeste, vencido pelo Bahia por 2x1, na Fonte Nova. Até aqui, foram 10 jogos disputados - sete na Copa do Nordeste e dois na Copa do Brasil. O goleiro foi vazado seis vezes.

Questionado sobre qual goleiro será o titular nas finais do Campeonato Baiano, Rogério Ceni adotou o mistério e não abriu o jogo. "Isso nós vamos ver, temos tempo para observar e fazer as nossas escolhas”, se limitou a dizer o treinador.

Caso seja o escolhido, Marcos Felipe fará a sua estreia no Campeonato Baiano. A partida contra o Vitória será neste domingo (31), às 16h, no Barradão. O jogo da volta está marcado para o domingo (7), também às 16h, mas com mando de campo do Bahia, na Fonte Nova.