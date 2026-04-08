Metrô Bahia realiza operação especial para partidas do Vitória no Barradão

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Millena Marques
Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:42
O Metrô Bahia realizará operações especiais para atender aos torcedores que vão assistir às duas partidas do Vitória no Barradão nesta semana.
O rubro negro baiano enfrenta o Juazeirense pela Copa do Nordeste, na quarta-feira (8), às 19h. Já no sábado (11), às 16h30, será a vez do time entrar em campo para mais uma partida do Campeonato Brasileiro, agora contra o São Paulo.
A concessionária vai reforçar o quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e ampliar o número de viagens conforme a demanda, sem extensão de horário.
As operações serão concentradas nas estações Pirajá e Flamboyant, que receberão reforço no atendimento para melhor organização do fluxo de passageiros antes e após o jogo, com monitoramento em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO).
A concessionária orienta que os clientes aguardem o desembarque antes de entrar nos trens, utilizem os assentos preferenciais apenas quando necessário e mantenham-se à direita nas escadas, utilizando o corrimão.