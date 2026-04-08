TRANSPORTE

Metrô Bahia realiza operação especial para partidas do Vitória no Barradão

Jogos serão nesta quarta-feira (8) e no sábado (11)

Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:42

Os candidatos devem se inscrever até o dia 11 de março pelo site do Metrô Bahia Crédito: Divulgação/Metrô Bahia

O Metrô Bahia realizará operações especiais para atender aos torcedores que vão assistir às duas partidas do Vitória no Barradão nesta semana.

O rubro negro baiano enfrenta o Juazeirense pela Copa do Nordeste, na quarta-feira (8), às 19h. Já no sábado (11), às 16h30, será a vez do time entrar em campo para mais uma partida do Campeonato Brasileiro, agora contra o São Paulo.

A concessionária vai reforçar o quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e ampliar o número de viagens conforme a demanda, sem extensão de horário.

As operações serão concentradas nas estações Pirajá e Flamboyant, que receberão reforço no atendimento para melhor organização do fluxo de passageiros antes e após o jogo, com monitoramento em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO).