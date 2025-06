MUNDIAL DE CLUBES

Monterrey x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 1ª rodada do do Grupo E do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA), às 22h

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de junho de 2025 às 18:00

Inter de Milão Crédito: Inter de Milão/Divulgação

Monterrey e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira (17 de junho de 2025), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA), pela 1ª rodada do Grupo E do Mundial de Clubes da Fifa. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Monterrey x Inter de Milão ao vivo

A partida entre Monterrey e Inter de Milão terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (streaming gratuito) e Disney+ (via CazéTV, sem custo adicional para assinantes). >

Monterrey

O Monterrey chega ao Mundial com elenco experiente, contando com reforços de peso como Sergio Ramos e Sergio Canales. Sob o comando de Domènec Torrent, ex-Flamengo, os Rayados buscam um bom resultado para avançar de fase, mesmo após uma temporada marcada por oscilações. >

Inter de Milão

A Inter de Milão estreia no torneio sob nova direção, com Cristian Chivu no comando após a saída de Simone Inzaghi. Vice-campeã da Champions League e do Campeonato Italiano, a equipe aposta em um elenco estrelado com destaque para Lautaro Martínez. A missão dos italianos é apagar a frustração da última temporada com um bom início no Mundial. >

Prováveis escalações de Monterrey x Inter de Milão

Monterrey: Esteban Andrada; Stefan Medina, Sergio Ramos, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Omar Govea, Luis Romo; Maximiliano Meza, Sergio Canales, Jordi Cortizo; Germán Berterame. Técnico: Domènec Torrent>

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhtaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu

>

Ficha do Jogo

Jogo: Monterrey x Inter de Milão >

Campeonato: Mundial de Clubes da Fifa 2025>

Rodada: 1ª rodada – Grupo E>

Data: Terça-feira, 17 de junho de 2025>

Horário: 22h (horário de Brasília)>

Local: Rose Bowl Stadium, Los Angeles – EUA>