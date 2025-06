MUNDIAL DE CLUBES

Ulsan HD x Mamelodi Sundowns: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 1ª rodada do Grupo F do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Estádio Inter&Co, em Orlando, Flórida (EUA), às 19h

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de junho de 2025 às 15:00

Divulgação/ Crédito: Divulgação/Ulsan HD

Ulsan HD e Mamelodi Sundowns se enfrentam nesta terça-feira (17 de junho de 2025), às 19h (de Brasília), no Estádio Inter&Co, em Orlando, Flórida (EUA), pela 1ª rodada do Grupo F do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

>

Campeonato: Mundial de Clubes da Fifa 2025>

Rodada: 1ª rodada – Grupo F>

Data: Terça-feira, 17 de junho de 2025>

Horário: 19h (horário de Brasília)>

Local: Estádio Inter&Co, Orlando – FL, EUA>

Onde assistir: Cazé TV, DAZN, Disney+ e Globoplay>

Onde assistir Ulsan HD x Mamelodi Sundowns ao vivo

A partida entre Ulsan HD e Mamelodi Sundowns terá transmissão ao vivo por Cazé TV, DAZN, Disney+ e Globoplay. >

Ulsan HD

O Ulsan HD chega para a estreia no Mundial de Clubes após boas campanhas no futebol sul-coreano e aposta na experiência de nomes como Jo Hyeon-Woo e o meia Chung-Yong. O time é comandado por Pan-Gon Kim. >

Mamelodi Sundowns

O Mamelodi Sundowns, atual campeão sul-africano, entra na competição com um elenco técnico e ofensivo. Sob o comando do técnico Miguel Cardoso, o clube aposta nos sul-americanos Lucas Ribeiro e Allende como destaques. >

Prováveis escalações de Ulsan HD x Mamelodi Sundowns

Ulsan HD: Jo Hyeon-Woo; Seok-Hyun, Seo Myeong-kwan, Young-Gwon, Ludwigson; Bojanic, Woo-Young, Chung-Yong, Seung-Beom; Won-Sang, Erick Farias. Técnico: Pan-Gon Kim>

Mamelodi Sundowns: R. Williams; K. Mudau, Kekana, Lebusa, A. Modiba; Allende, Mokoena; Lucas Ribeiro, Rayners, Arthur Sales, Matthews. Técnico: Miguel Cardoso>

