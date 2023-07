Camilo Cándido destacou a polivalência como uma das virtudes. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Contratado para resolver o problema da lateral esquerda, Camilo Cándido foi devidamente apresentado pelo Bahia nesta quinta-feira (20). Na Fonte Nova, o uruguaio falou pela primeira vez como atleta do tricolor e disse que chega com a missão de ajudar o Esquadrão a virar a chave no Brasileirão.



O clube baiano luta contra o rebaixamento, é o atual 16º colocado, com 13 pontos, um a mais do que o Goiás, primeiro time dentro do Z4.



"Os resultados vêm com trabalho e paciência. O Bahia está entrando em um projeto que no longo prazo será uma das equipes mais fortes do Brasil. Temos que trabalhar para sair desse momento. Temos que focar no primeiro objetivo, que é nos salvar do rebaixamento, e depois somar o maior número de pontos possível para jogar uma Sul-Americana e Libertadores", iniciou ele.

Como vinha jogando normalmente pelo Nacional, o seu time no Uruguai, Camilo afirma que não terá problemas para jogar contra o Corinthians, neste sábado (22), às 18h30, na Fonte Nova. Para isso, ele precisa ter o nome publicado no BID até essa sexta-feira (21).

Questionado sobre as suas características, Cándido destacou a polivalência com uma das virtudes. Ele se define como um lateral de origem, que pode jogar mais próximo do ataque.

"Sou lateral esquerdo de origem, mas posso ajudar a equipe jogando mais na frente. Não me incomoda muito jogar com linha de quatro ou de três. Para mim dá no mesmo", disse.

"Eu chego aqui para ajudar onde o Renato [Paiva] me colocar. Posso jogar mais na frente, mas minha posição é lateral. Acredito que os companheiros estão fazendo um bom trabalho, treinei com eles e são bons jogadores. Temos um grupo muito bom e com paciência e muito trabalho as coisas vão acontecer", completou.

No Bahia, Cândido terá a concorrência dos laterais Chávez, Ryan e Matheus Bahia. Nenhum dos três conseguiu se firmar no setor. Chávez foi quem mais teve chances, mas virou alvo de protestos por exibições ruins. O equatoriano custou cerca de R$ 18 milhões aos cofres do clube.

Já Camilo Cándido chega por empréstimo de um ano. O Bahia terá duas opções para exercer um eventual direito de compra. A primeira em dezembro, e a segunda em julho de 2024, quando o vínculo se encerrará.

Reencontro

Formado no Rampla Juniors, Camilo Cándido fez praticamente toda a carreira no Uruguai. Além do Nacional, ele passou por Juventud e Liverpool, No último clube, ele foi companheiro do volante Acevedo.

O lateral afirma que o reencontro será importante para acelerar a adaptação ao Bahia e ao futebol brasileiro.