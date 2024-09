POLÊMICA

Prefeito de Madrid critica Vini Jr. ao relacionar racismo com a Espanha: 'Tem que se desculpar'

O prefeito de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, criticou o atacante Vinícius Jr nesta quarta-feira depois que o brasileiro disse que a Espanha não deveria sediar a Copa do Mundo de 2030 se o país não tiver enfrentado o racismo no futebol até lá.

"Estamos cientes de que há episódios racistas na sociedade e que devemos trabalhar duro para acabar com eles", disse Martínez-Almeida. "É injusto com a Espanha e com Madri dizer que somos uma sociedade racista."

Vinicius disse à CNN em uma entrevista que "se não houver progresso (no racismo) antes de 2030, eles deveriam mudar o país-sede" para a Copa do Mundo.

Na visão do chefe de Estado, os comentários de um jogador com a popularidade de Vinícius Júnior no cenário mundial podem ser prejudiciais à Espanha como anfitriã do torneio. Além disso, ele entende que o tom das declarações pintam o país com uma nação racista.