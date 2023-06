Atacante Luciano Juba será jogador do Bahia a partir de setembro. Crédito: Anderson Stevens/Sport

Pela primeira vez o presidente do Sport, Yuri Romão, confirmou que Luciano Juba assinou um pré-contrato com o Bahia. O jogador defenderá o Esquadrão ainda na temporada 2023.



Durante entrevista ao podcast "Cast FC", Yuri Romão disse que Luciano Juba se apresentará ao Bahia em setembro, após o fim do contrato com o Sport, mas o clube pernambucano ainda tenta um acordo para que o atacante permaneça na equipe até o fim da Série B.



"Sou pragmático, não é fácil. Nunca houve (ofertas de outros clubes). Só teve um clube lá atrás e depois o Bahia. A ideia é mantê-lo até o final do ano. Tem contrato até o final de agosto, quando a janela estará fechada. Então a possibilidade de ele não jogar mais esse ano no Brasil é enorme. A ideia é que ele permaneça e depois se apresente ao Bahia", disse o presidente do Leão.

"Eu acho que, quem sabe, a própria equipe baiana, os empresários, se sensibilizem e fechem esse acordo com a gente", completou.

Luciano Juba assinou um pré-contrato com o Bahia e será jogador do Esquadrão após o fim do vínculo com o Sport. Ele chega de graça ao time baiano Apesar do clube pernambucano entender que o jogador não poderá defender outra equipe a partir de setembro, por conta do fechamento da janela, a CBF deu o aval para que o tricolor inscreva o jogador.

De acordo com orientação da Fifa, Juba poderá entrar em campo pelo Bahia pois na época em que firmou o atual contrato com o Sport não existia janela de transferências no Brasil.

Mesmo com o pré-contrato assinado, o Bahia tentou antecipar a chegada do atacante, mas não entrou em um acordo financeiro com o Sport. Os clubes ainda mantêm tratativas e não será surpresa se o atleta desembarcar na Cidade Tricolor durante a segunda janela de transferências, se iniciará no dia 3 de julho.

“Eu não perco a esperança de poder encontrar uma solução financeira para que ele fique. É um atleta importante dentro do elenco, um baita profissional. O Juba é uma figura que todo mundo gosta, eu gosto do garoto Juba. Enquanto houver esperança... a gente tá na luta”, explicou o presidente do Sport.