Real Madrid irá recusar convite para novo Mundial de Clubes com Palmeiras e Flamengo

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou que o clube não participará da próxima edição do Mundial de Clubes, que terá novo formato em 2025. De acordo com o italiano, o valor oferecido pela Fifa ao time espanhol para participar do campeonato não é suficiente.