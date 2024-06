Com Vini Jr como favorito, cerimônia da Bola de Ouro tem data definida

A Uefa anunciou, nesta quinta-feira (6), que a cerimônia da Bola de Ouro será realizada em Paris no dia 28 de outubro. No masculino, o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, é apontado como grande favorito para ser eleito, enquanto no feminino a disputa deverá ser acirrada entre as espanholas Aitana Bonmatí e Alèxia Putellas, do Barcelona.