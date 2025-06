MUNDIAL DE CLUBES

River Plate x Monterrey: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 2ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo de Clubes, a partida será disputada no Estádio Rose Bowl, na região de Los Angeles, às 22h

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de junho de 2025 às 16:57

Sergio Ramos, capitão do Monterrey Crédito: Divulgação/Fifa

River Plate e Monterrey se enfrentam neste sábado (21), às 22h (de Brasília), no Estádio Rose Bowl, na região de Los Angeles (EUA), pela 2ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo de Clubes. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir River Plate x Monterrey ao vivo

A partida entre River Plate e Monterrey terá transmissão ao vivo por sportv (TV por assinatura), CazéTV e DAZN (streaming). >

River Plate

O River Plate venceu o Urawa Reds por 3 a 1 na estreia e lidera o Grupo E com 3 pontos. O time de Marcelo Gallardo é o único do grupo que venceu na 1ª rodada. O atacante Sebastián Driussi sofreu uma lesão grave no tornozelo e está fora da partida. Acuña, Pezzella, Enzo Pérez e Galoppo estão pendurados. >

Monterrey

O Monterrey empatou com a Inter de Milão em 1 a 1 na rodada inicial. O técnico Domènec Torrent deve manter a base da equipe que estreou. O zagueiro Sergio Ramos, autor do gol na estreia, é uma das principais lideranças em campo. O meio-campista Jorge Rodríguez recebeu cartão amarelo e está pendurado. >

Prováveis escalações de River Plate x Monterrey

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Nacho Fernández, Franco Mastantuono; Miguel Borja (Gonzalo Tapia), Facundo Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo>

Monterrey: Santiago Mele; Stefan Medina, Sergio Ramos, Victor Guzmán; Ricardo Chávez, Jorge Rodríguez, Óliver Torres, Sergio Canales, Gerardo Arteaga; Lucas Ocampos, Germán Berterame. Técnico: Domènec Torrent

>

Ficha do Jogo

Jogo: River Plate x Monterrey >

Campeonato: Copa do Mundo de Clubes 2025>

Rodada: 1ª rodada – Grupo E>

Data: Sábado, 21 de junho de 2025>

Horário: 22h (de Brasília)>

Local: Estádio Rose Bowl, Los Angeles – EUA>