Fluminense x Ulsan HD: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 2ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes, a partida será disputada no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA), às 19h

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de junho de 2025 às 14:59

Thiago Silva, capitão do Fluminense Crédito: Divulgação/Fifa

Fluminense e Ulsan HD se enfrentam neste sábado (21/6/2025), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA), pela 2ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

>

Onde assistir Fluminense x Ulsan HD ao vivo

A partida entre Fluminense e Ulsan HD terá transmissão ao vivo pela TV fechada (SporTV), YouTube (CazéTV) e streaming (DAZN).

Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras vem de uma boa atuação contra o Borussia Dortmund, onde empatou por 0 a 0 na estreia. Dominou a partida, mas parou na grande atuação do goleiro adversário. O time vive um bom momento com sete jogos de invencibilidade, incluindo cinco vitórias. Atualmente, está na terceira colocação do Grupo F e busca a primeira vitória para entrar na zona de classificação. Otávio e Soteldo são desfalques por lesão.

Ulsan HD

A equipe sul-coreana perdeu para o Mamelodi Sundowns na primeira rodada por 1 a 0 e agora precisa pontuar para evitar a eliminação. O Ulsan teve uma atuação apagada e vive um momento instável, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Considerado o azarão do grupo, a equipe entra pressionada nesta segunda rodada.

Prováveis escalações de Fluminense x Ulsan HD

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Fuentes (ou Renê); Martinelli, Hércules, Ganso; Arias, Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho

Ulsan HD: Jo Hyeon-Woo; Seo Myung-Guan (ou Kang Sang-Woo), Trojak, Kim Young-Gwon, Jung Woo-Young; Bojanic, Ko Seung-Beom, Lee Chung-Yong; Ludwigson, Um Won-Sang e Erick Farias. Técnico: Kim Pan-Gon

>

Ficha do Jogo

Jogo: Fluminense x Ulsan HD

Campeonato: Copa do Mundo de Clubes 2025

Rodada: 2ª rodada do Grupo F

Data: Sábado, 21 de junho de 2025

Horário: 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, East Rutherford – EUA